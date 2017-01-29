Tested By ./Doctor_sql

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Местные власти должны создать условия для занятий спортом

В каждом муниципальном образовании Мурманской области должны быть созданы условия для регулярных занятий спортом.

 

Местные власти должны создать условия для занятий спортом
Северяне продолжают жаловаться на проблемы ЖКХ

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой провёл приём граждан. 

Электрообогрев хотят узаконить

26 января в Мурманске собрались участники рабочей группы, посвященной проблеме электрообогрева в Кандалакше. 

Северяне могут предложить объекты для программы формирования городской среды

В 2017 году Мурманской области выделена субсидия из федерального бюджета в размере 115 262,7 тыс. рублей на поддержку региональных и муниципальных программ формирования современной городской среды. Одно из условий получения субсидии – утверждение региональных программ, включающих правила предоставления и распределения средств муниципалитетам. При этом 2/3 средств субсидии пойдет на благоустройство дворовых территорий, 1/3 — на благоустройство […] 

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Мурманской коллегии адвокатов


Вопрос -  .Во время ремонта в нашей квартире ,у соседей появился надрыв обоев и ...

Ответ - Здравствуйте, никакой. Согласно п. 152 Постановления Правительства РФ от ...

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Последние обсуждения новостей на форуме

  • Аватар Анонимный
    АнонимныйЛедокол

    http://kinogo.by/3945-smotret- onlayn-ledokol-2016.html Всегда интересуюсь фильмами ,основанными на реальных событиях. Согласитесь ,это добавляет остроты. Сюжет о команде моряков ,зажатых льдами и ждущих спасения. Интригует ,геройские ребята ,фильм получился тоже зачетный. Порадовал отечественный кинематограф.

    Ответов: 6  Последний: 29-01-17 19:42
  • Аватар Анонимный
    АнонимныйБриджит Джонс 3

    Продолжение старого фильма . Но могу сказать - удачное. Только вот актеры немного постарели. И если 12 лет назад гримасы героини выглядели забавно, то спустя стольких лет они выглядят нелепо. Можно было сделать ее лицо поумнее. В целом фильм веселый. Смотрели с друзьями в кинотеатре, зал даже громко смеялся на некоторых моментах. http://kinogo.by/3877-smotret- onlayn-bridzhit-dzhons-3_2016.h tml

    Ответов: 11  Последний: 29-01-17 19:40
  • Аватар demko12
    demko12Провайдер подставил абонентов

    Такое бывает очень часто, люди не хотят серьезно подходить к вопросу выбора интернет-провайдера. Я когда подключал интернет у себя в квартире, тщательно изучил всех провайдеров города, в этом мне помог этот http://spb.inetseti.ru/tariffs / портал, здесь есть и тарифы всех провайдеров и отзывы о них!

    Ответов: 3  Последний: 25-01-17 15:37
  • Аватар Анонимный
    АнонимныйКрутые 90-е. Disco Кружка 1

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    Ответов: 1  Последний: 24-01-17 08:16
  • Аватар demko12
    demko12Новая эра Z

    Смотрел этот фильм, но еще давно, смутно помню сюжет, нужно будет еще раз глянуть! Недавно посмотрел фильм Громила http://bobfilm.tv/2277-gromila -2014.html , неплохой триллер, один раз точно можете посмотреть, мне киношка понравилась. Приятного просмотра!

    Ответов: 3  Последний: 23-01-17 19:05
  • Аватар demko12
    demko12ТРЕНИНГИ ПО ТЕХНИКАМ СЕКСА ДЛЯ ЖЕНЩИН

    Советую всем девушкам посмотреть несколько порно роликов из этого http://pornolavka.net/bolshoy- chlen/ раздела, посмотрите как дамы прыгают на больших членах)) И не нужно не на какие тренинги ходить)))

    Ответов: 6 Последний: 22-01-17 01:00
  • Аватар demko12
    demko12Глубоководный горизонт

    Фильм шикарный, посмотрел его на одном дыхание. Много крутых спецэффектов, вообщем то что надо)) Также советую вам посмотреть этот http://bobfilm.club/boeviki/95 13-pervyy-mstitel-3-grazhdanska ya-voyna-2016.html фильм, тоже отличный, понравится вам))

    Ответов: 5 Последний: 20-01-17 20:45
  • Аватар Анонимный
    АнонимныйДокументальный фильм «1906 год. Александр Блок»

    Я уже посмотрел этот фильм на нормальном сайте, просто супер, не зря его так долго ждал! Кто ещё не видел, смотрим здесь, ребята - HD17.RU

    Ответов: 1 Последний: 17-01-17 21:45
  • Аватар demko12
    demko12Расплата

    Много слышал об этом фильме, но так и не выделил время на то чтобы его оценить. Недавно вот эту http://bobfilm.tv/1914-shpions kiy-most-2015.html картину посмотрел, фильм чумовой, интересный очень. Актеры просто великолепно сыграли! Советую к просмотру!

    Ответов: 4 Последний: 16-01-17 00:14
  • Аватар abwin
    abwinСтартрек: Бесконечность

    Глянул я недавно данный фильм( http://kinolen.net/filmy/240-s tartrek-beskonechnost-2016.html ), на разочек пойдет конечно. Понравилась белокурая девушка, прикольный образ))

    Ответов: 8 Последний: 04-01-17 15:40
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