Tested By ./Doctor_sql

Новогодние дни в Заполярье прошли без серьёзных сбоев 9 января в региональном правительстве обсудили итоги новогодних и праздничных дней.

Самолёт-разведчик США приближается к Мурманску 9 января с авиабаз в Западной Европе по направлению к Мурманску и к Крыму вылетели два американских самолёта-разведчика, сообщает "Интерфакс".