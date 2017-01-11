Tested By ./Doctor_sql

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Новости

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В Минтрансе региона считают, что компании справились с расчисткой дорог

Сложные погодные условия – сильные морозы, затем снегопады – привели к временному закрытию ряда участков дорог в Мурманской области.

 

В Минтрансе региона считают, что компании справились с расчисткой дорог
Новогодние дни в Заполярье прошли без серьёзных сбоев

9 января в региональном правительстве обсудили итоги новогодних и праздничных дней.  

Самолёт-разведчик США приближается к Мурманску

9 января с авиабаз в Западной Европе по направлению к Мурманску и к Крыму вылетели два американских самолёта-разведчика, сообщает "Интерфакс". 

В Мурманске откроют технопарк «Кванториум»

Мурманская область стала одним из победителей конкурсного отбора на предоставление в 2017 году субсидии из федерального бюджета на создание детского технопарка. Его откроют в этом году на базе Дома детского творчества "Лапландия".  

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Мурманской коллегии адвокатов


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Последние обсуждения новостей на форуме

  • Аватар Requzy
    RequzyЧерез «Сбербанк Онлайн» можно будет оплатить взносы на ка...

    Бабушкам пенсионеркам расскажите как Сбербанк-Онлайн пользоваться! Да там порой и разумному человеку трудно понять что к чему. Намудрили они знатно. Сейчас открыл своё ООО, открыл для него расчётный счёт https://www.tinkoff.ru/rko/sea rch/form/otkrytie-raschetnogo-s cheta-OOO/ и пользуюсь интернет-банком этого банка, собственно говоря. Так всё дико просто, что даже бабуля, решившая на старости лет открывать своё дело, и та поймёт как им пользоваться.

    Ответов: 2 Последний: 21-12-16 02:05
  • Аватар demko12
    demko12Инферно

    Фильм очень классный, после просмотра фильма книжку даже читал, очень понравилась. Также из последних картин порадовала вот http://bobfilm.club/yzhasi/205 70-vedmy-iz-bler-novaya-glava-2 016.html , я хоть и не любитель ужасов, но по совету друга это кино глянул, и не пожалел. Советую и вам к просмотру!

    Ответов: 8 Последний: 21-12-16 01:47
  • Аватар KoMaHDup
    KoMaHDupСанкции скоро снимут?

    Ответов: 5 Последний: 19-12-16 05:26
  • Аватар KoMaHDup
    KoMaHDupПереехать за границу хотят 13% граждан России и 17% москв...

    хотелось бы посмотреть как они повешаються, когда будут жить хотя бы пару месяцев на 10т.р., если они завтракают только как минимум на 10т

    Ответов: 8 Последний: 19-12-16 05:24
  • Аватар KoMaHDup
    KoMaHDupНеонацисты пытались организовать радикальную акцию в Ново...

    Уровень жизни в России, лет на 50 отстаёт от уровня жизни большинства стран Евросоюза и той же "вражеской" Америки. Не обидно за молодость, за прожитые годы в борьбе за "кусок хлеба"? Главное - никаких перемен не предвидится! Изоляция, стогнация, "патриотизм"... полностью согласен...

    Ответов: 4 Последний: 19-12-16 05:22
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