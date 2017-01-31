Tested By ./Doctor_sql

А. Веллер: «Может, в головах у кого-то коллапс?»
1 февраля в Мурманске прошла пресс-конференция Алексея Веллера, депутата Государственной Думы РФ.
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