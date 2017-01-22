Tested By ./Doctor_sql

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В Мурманске появится ещё одна муниципальная аптека

25 января в центре Мурманска откроется новая муниципальная аптека.

 

В Мурманске появится ещё одна муниципальная аптека
В новый детский садик в Гаджиево ходят 200 малышей

В конце декабря в Гаджиево открылся детский садик «Семицветик». Сегодня в дошкольном учреждении побывала глава региона. 

Котельные в Териберке готовы к метелям

20 января, несмотря на сложные погодные условия, угольная и мазутная котельные в Териберке работают в штатном режиме.  

Юные футболисты из Минькино отправятся в Петербург

17 и 18 января в Мурманске прошли отборочные игры футбольного чемпионата «Будущее зависит от тебя», который организует компания "МегаФон". 

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Вопрос -  .Во время ремонта в нашей квартире ,у соседей появился надрыв обоев и ...

Ответ - Здравствуйте, никакой. Согласно п. 152 Постановления Правительства РФ от ...

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Последние обсуждения новостей на форуме

  • Аватар demko12
    demko12ТРЕНИНГИ ПО ТЕХНИКАМ СЕКСА ДЛЯ ЖЕНЩИН

    Советую всем девушкам посмотреть несколько порно роликов из этого http://pornolavka.net/bolshoy- chlen/ раздела, посмотрите как дамы прыгают на больших членах)) И не нужно не на какие тренинги ходить)))

    Ответов: 6  Последний: 22-01-17 01:00
  • Аватар demko12
    demko12Глубоководный горизонт

    Фильм шикарный, посмотрел его на одном дыхание. Много крутых спецэффектов, вообщем то что надо)) Также советую вам посмотреть этот http://bobfilm.club/boeviki/95 13-pervyy-mstitel-3-grazhdanska ya-voyna-2016.html фильм, тоже отличный, понравится вам))

    Ответов: 5  Последний: 20-01-17 20:45
  • Аватар Анонимный
    АнонимныйДокументальный фильм «1906 год. Александр Блок»

    Я уже посмотрел этот фильм на нормальном сайте, просто супер, не зря его так долго ждал! Кто ещё не видел, смотрим здесь, ребята - HD17.RU

    Ответов: 1  Последний: 17-01-17 21:45
  • Аватар demko12
    demko12Расплата

    Много слышал об этом фильме, но так и не выделил время на то чтобы его оценить. Недавно вот эту http://bobfilm.tv/1914-shpions kiy-most-2015.html картину посмотрел, фильм чумовой, интересный очень. Актеры просто великолепно сыграли! Советую к просмотру!

    Ответов: 4  Последний: 16-01-17 00:14
  • Аватар abwin
    abwinСтартрек: Бесконечность

    Глянул я недавно данный фильм( http://kinolen.net/filmy/240-s tartrek-beskonechnost-2016.html ), на разочек пойдет конечно. Понравилась белокурая девушка, прикольный образ))

    Ответов: 8  Последний: 04-01-17 15:40
  • Аватар 03
    03Зарплата Нач. атомфлота Рукши-3 млн. рублей

    Ответов: 11 Последний: 22-12-16 13:25
  • Аватар demko12
    demko12Полный расколбас

    Фильмец такой себе, и секса та не очень много. Лучше вот это http://pornolavka.net/anal/105 67-smotret-analnyy-seks-onlayn. html порно видео посмотрите,здесь и секса много и грудастые девушки дают своим парням в анал, оцените)))

    Ответов: 6 Последний: 21-12-16 02:28
  • Аватар Requzy
    RequzyНаш футбол и не только...

    Ответов: 4 Последний: 21-12-16 02:10
  • Аватар Requzy
    RequzyНе пришел на выборы-значит ты овощ! Значит ты за Путина!

    Ответов: 4 Последний: 21-12-16 02:08
  • Аватар Requzy
    RequzyЧерез «Сбербанк Онлайн» можно будет оплатить взносы на ка...

    Бабушкам пенсионеркам расскажите как Сбербанк-Онлайн пользоваться! Да там порой и разумному человеку трудно понять что к чему. Намудрили они знатно. Сейчас открыл своё ООО, открыл для него расчётный счёт https://www.tinkoff.ru/rko/sea rch/form/otkrytie-raschetnogo-s cheta-OOO/ и пользуюсь интернет-банком этого банка, собственно говоря. Так всё дико просто, что даже бабуля, решившая на старости лет открывать своё дело, и та поймёт как им пользоваться.

    Ответов: 2 Последний: 21-12-16 02:05
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